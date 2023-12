Choc a Praga dove 15 persone hanno perso la vita in una sparatoria nella sede dell' università di Praga , situata in piazza Jana Palacha, nel cuore ... (orizzontescuola)

Uccide il padre e fa strage all'università,shock a Praga

Il killer uno studente 24enne,aveva annunciato tutto su Telegram

Praga, uccide il padre poi fa una strage in università: 15 ragazzi morti, 25 feriti

L'altro ragazzo preso a modello dall'attentare diè Ilnaz Galyaiev, autore di una strage all'interno del suo istituto a Kazan , sempre in Russia, nel maggio 2021. Il 19enne era un ex studente e ...

“Voglio sparare a scuola e uccidermi”: il killer dell’Università di Praga annunciava la strage sui social

David Kozak, il killer dell’Università di Praga, avrebbe annunciato sui social la sparatoria, in cui sono poi morte 15 persone ...

Terrore a Praga, studente 24enne entra in università e uccide 15 persone. Sul Web diceva: “Voglio sparare a scuola”

Choc a Praga dove 15 persone hanno perso la vita in una sparatoria ... come quello perpetrato da Alina Afanaskina una ragazza di 14 anni che ha ucciso una persona in una scuola in Russia il 7 dicembre ...