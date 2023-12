Praga | sparatoria nell’università | morti e feriti | la diretta video

Leggi su dayitalianews

(Di giovedì 21 dicembre 2023) Pubblicato il 21 Dicembre, 2023 Panico questo pomeriggio a. Improvvisaall’interno della Facoltà di Lettere e Filosofia dell’Università Carolina, nella sede piazza Jan Palach, nella città vecchia Le forze dell’ordine sono intervenute subito ma, stando a quanto riferiscono i quotidiani locali, ci sonoe decine di. Il responsabile, David Kozak, è stato neutralizzato dalla polizia. ?? ÚLTIMA HORA: Varios muertos en un tiroteo masivo en la Universidad Carolina de, República Checa.pic.twitter.com/G0hCw8EwWZ — UHN PLUS (@UHN Plus) December 21, 2023 Le comunicazioni della polizia “L’intervento della polizia è in corso al momento, l’intera piazza Jan Palach e l’area circostante sono completamente chiuse”, ha scritto sui social la polizia della ...