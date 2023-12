Praga | sparatoria all’interno dell’Università | “Ci sono morti e feriti”

Leggi su tpi

(Di giovedì 21 dicembre 2023) Unaè avvenuta nella sedediin piazza Jana Palacha, nella città vecchia. Sulla base delle prime informazioni, sul posto ci“persone morte e ferite”. Lo si apprende dall’account X della polizia della Repubblica ceca. Secondo le informazioni dell’emittente ceca Ctk, a essere interessata è la facoltà di filosofia. Alcune persone presenti nell’ateneochiuse nelle aule, altrestate fatte evacuare. La polizia ha chiuso tutta l’area attorno alla piazza Jan Palach, ha bloccato il traffico e ha deviato tram e autobus. Le autorità hanno invitato i cittadini a non sostare nelle vicinanze della piazza e a non uscire. L’intervento della polizia è ancora in corso. Sul posto si recherà anche il ministro degli Interni Vít Rakusan.