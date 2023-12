Praga e quella strage all' università annunciata sui social

(Di giovedì 21 dicembre 2023) Questo pomeriggio una sparatoria ha scosso l'edificio della Facoltà di Filosofia dell'Karlova, una delle più antiche al mondo, situata nei pressi della piazza Jan Palach nella città vecchia di. La polizia è intervenuta prontamente, evacuando l'ateneo e l'intera piazza Jan Palach. Secondo le autorità, l'aggressore, identificato come David Kozak, uno studente ceco di 24 anni, prima si è sparato e poi è caduto dall’edificio. La portavoce dei Servizi di Pronto Soccorso, Jana Postova, ha diffuso un bilancio ancora non definitivo della sparatoria, indicando 10 vittime e circa una trentina di feriti, di cui 9 in condizioni gravi. Immagini diffuse suimostrano alcuni studenti sul cornicione dell'edificio, cercando disperatamente di mettersi in salvo. Tra gli utenti online, Jakob Weizman, studente di giornalismo, ha ...

