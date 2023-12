“Posso fare il bagnetto tutti i giorni alla mia bambina?”

Il presidente della Regione Veneto ripercorre un anno di lavoro ricordando in primis la tragedia delle due giovani donne: Vanessa e Giulia. In ... (ilgiornale)

Grazie mille per il tuo supporto! 9/6 Nonancora intrattenerti con storie sugli esotici ... 7/9 Sono andato anche auna passeggiata. Il cortile è una cella vicina, un po' più grande, con la ...Grazie mille per il tuo supporto! 9/6 Nonancora intrattenerti con storie sugli esotici ... 7/9 Sono andato anche auna passeggiata. Il cortile è una cella vicina, un po' più grande, con la ...Noi e i nostri 172 partner archiviamo e/o accediamo alle informazioni su un dispositivo (come i cookie) e trattiamo i dati personali (come gli identificatori univoci e altri dati del dispositivo) per ...