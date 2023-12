Porro polverizza Soumahoro e Ferragni | “Truffa etica | imprese vittime”

Leggi su iltempo

(Di giovedì 21 dicembre 2023) Chiarae il caso pandoro sono uno degli argomenti caldi della puntata del 20 dicembre di Fuori dal coro, il programma televisivo del mercoledì sera di Rete4 con Mario Giordano alla conduzione. Ospite della trasmissione è Nicola, giornalista, che ci va giù duro sull'influencer dopo il paragone con Aboubakar: “Il processo è identico, dopo che queste persone chiaramente hanno fatto una, non finanziaria, non riescono a uscire dal loro corpo e continuano arci. Aver dato un milione è semplicemente, e correttamente, continuare a fare il suo business per la, perché vuole che sia ripulita la sua idea di business. Io la capisco perfettamente, secondo te un'azienda si rivolgerà allaper farle fare ...