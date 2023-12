Pony pizza rapinato e minacciato con un fucile giocattolo | due in manette

Bergamo. Non ce l’ha fatta Nicholas Foresti, il 22enne di Albegno di Treviolo rimasto coinvolto in un gravissimo incidente con un’auto mercoledì ... (bergamonews)

Bergamo. Non ce l’ha fatta Nicholas Foresti , il 22enne di Albegno di Treviolo rimasto coinvolto in un gravissimo incidente con un’auto mercoledì ... (bergamonews)

The Game Awards 2023: tutti i vincitori, i trailer e gli annunci

...Dave the Diver Dredge Sea of Stars Viewfinder Miglior Gioco Indie di Debutto Cocoon Dredge... Buona visione! Brothers: A Tale of Two Sons Remake (505 Games)Island 2: Panda Circus (Daniel ...

Cologno, ordinano le pizze e alla consegna rapinano il pony: due arresti

Una donna di 45 anni e un ragazzo di 18 sono stati arrestati nella serata di mercoledì 20 dicembre a Cologno al Serio dai carabinieri della compagnia di Treviglio con l’accusa di rapina aggravata. I ...

Cologno al Serio, rapinano il pony pizza con il fucile (giocattolo), due arrestati

Il ragazzo delle consegne, di 22 anni, è stato rapinato di 300 euro. In cella un uomo e una donna che avevano ordinato due pizze ...