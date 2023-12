Ponti e giorni festivi 2024 | il calendario per programmare ferie e vacanze

Leggi su tg24.sky

(Di giovedì 21 dicembre 2023) Nelsfruttando al meglio letà insi potranno ottenere 24di vacanza utilizzandone 5 di. L'anno che sta per cominciare offre ai lavoratori buone possibilità per viaggiare e godersi qualche attimo di relax in più approfittando deie aggiungendo alletà qualche giorno di riposo. Ecco le date a cui fare attenzione.