Polo Nord | trovate nelle nevi tracce di creme solari e altri prodotti inquinanti

È una Nissan Ariya leggermente modificata rispetto alla versione standard in vendita, e sono serviti quasi 9 mesi per l'impresa (wired)

La missione Pole to Pole è giunta a compimento, con esito positivo. Percorsi più di 23.000 km, con gran parte di questi in territorio inospitale. ... (dday)

I più avventurosi, alla ricerca di emozioni uniche nei viaggi, hanno sicuramente in lista una visita al Polo Nord e Airbnb propone numerosi alloggi , ... (funweek)

Il Polo Nord Magnetico si sposta - ecco cosa cambia a Linate

Il Polo Nord Magnetico si è spostato e, per questo motivo, sono stati modificati alcuni parametri fondamentali per il volo all’interno degli ... (cultweb)