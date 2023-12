Pmi | incentivi per ricerca e sviluppo | domande in piattaforma dal 24 gennaio

Leggi su ildenaro

(Di giovedì 21 dicembre 2023) Dal 242024 sarà possibile caricare su specificaweb ledi agevolazione (da inviare a partire dal successivo 7 febbraio) nell’ambito del Fondo per la crescita sostenibile per il sostegno finanziario (attraverso contributi a fondo perduto e finanziamenti agevolati, fino alla copertura dell’85% dei costi) di progetti diindustriale esperimentale di rilevanza strategica per il sistema produttivo e, in particolare, per la competitività delle PMI, coerenti con le aree tematiche della Strategia nazionale di specializzazione intelligente ovvero finalizzati a individuare le relative traiettorie tecnologiche e applicative evolutive. La misura è dedicata a progetti presentati nelle sole “regioni meno sviluppate”. Possono beneficiare delle agevolazioni le imprese che ...