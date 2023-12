Piove sul bagnato per Chiara Ferragni | dopo il pandoro gate il benservito dell' azienda che produce i suoi occhiali

L’avvio di stagione del Chelsea in Premier League è stato ben al di sotto delle aspettative. I Blues sono reduci dal pareggio positivo contro il ... (calcioweb.eu)

piove sul bagnato. Difficile trovare un proverbio più calzante di questo per descrivere quanto sta accadendo al sottosegretario alla Giustizia ... (lanotiziagiornale)

Mentre l’aereo è in volo Piove a bordo . Un filmato – con oltre 900 mila visualizzazioni sui social – riprende l’interno di un veli volo di Air India ... (open.online)

È emergenza in difesa per la Lazio di Maurizio Sarri in vista del big match casalingo contro l’Inter di Simone Inzaghi. La qualificazione agli ... (rompipallone)

Pobega rischia l’operazione e uno stop lunghissimo! I dettagli e gli aggiornamenti: le ultimissime sul giocatore del Milan piove sul bagnato in ... (calcionews24)

Coppa Italia, verdetti clamorosi: fuori Napoli e Inter. Ai quarti sicure già Bologna, Lazio e Frosinone

bagnato. Lo sfogo finale del bomber Osimhen ( una furia verso la panchina) è il ritratto di un disagio. Un problema in più per Mazzarri. Inter delusa, magia Bologna Siccome i guai sono come ...

Albero di Natale Gucci a Milano, donna si frattura l’omero inciampando sulle guide elettriche: “Un pericolo per tutti”

Milanese inciampa e si frattura l'omero sulle guide che coprono i cavi elettrici necessari all'illuminazione dell'albero di Natale Gucci ...

Superlega, c’è chi dice “no”: molte big del calcio europeo giurano fedeltà a Uefa e Fifa

Noi e i nostri 172 partner archiviamo e/o accediamo alle informazioni su un dispositivo (come i cookie) e trattiamo i dati personali (come gli identificatori univoci e altri dati del dispositivo) per ...