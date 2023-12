Pioli | «Convinto delle potenzialità! Ibrahimovic sarà d’aiuto»

Leggi su inter-news

(Di giovedì 21 dicembre 2023)è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia di Salernitana-Milan. Il tecnico, a -9 dall’Inter di Inzaghi, guarda con positività al prosieguo della stagione SFIDA – Queste le parole di: «Io sonopotenzialità della squadra. Al momento non possiamo essere soddisfattissimi della nostra stagione ma ci sono ancora le possibilità per far diventare questa stagione più positiva di quello che è stata fino ad oggi.? Si sta approcciando ad un ruolo diverso. Molto curioso e molto determinato. Cisempre, è una risorsa ed un valore aggiunto per tutto il club. Conosciamo Zlatan, credo sia il simbolo di chi sfida le sfide. La sua presenza non può che essere». Inter-News - Ultime notizie e calciomercato Inter - Il presente ...