Pillola anticoncezionale maschile | come funzionerà il farmaco senza ormoni

Leggi su cultweb

(Di giovedì 21 dicembre 2023) I ricercatori della YourChoiceTerapeutics, una azienda farmaceutica con sede a S. Francisco, hanno dato il via alla sperimentazione della YCT-529, la primacontraccettiva per gli uomini a base non ormonale; ilagisce impedendo all’organismo l’accesso della Vitamina A, necessaria per la riproduzione, la produzione di sperma e il mantenimento del tratto genitale. Gli studi hanno anche dimostrato che in caso di interruzione del trattamento, il soggetto torna fertile nel giro di 3-4 settimane. I primi test sui topi ha dato risultati molto incoraggianti, con un’efficacia del 99%,particolari effetti collaterali, e una reversibilità del 100%; a differenza infatti dei trattamenti già disponibili sul mercato, la YCT – 529 La formula delYCT 559 (fonte Wikipedia)Gunda ...