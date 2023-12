Pier Silvio fa gli auguri di Natale | cosa dice nel video Mediaset

Leggi su iltempo

(Di giovedì 21 dicembre 2023) Nell'anno in cuiha perso il proprio FondatoreBerlusconi, l'azienda ha deciso di augurare Buonai telespettatori con uno spot diverso da quelli abituali. Per la prima volta, a porgere l'o al pubblico è direttamente la voce dell'amministratore delegatoBerlusconi che ha accettato, con spontaneità, di trasmettere ai telespettatori il proprio calore e i propri. «Perabbracciate tutte le persone che amate. Abbracciate chi è vicino e anche chi è sempre e comunque nel vostro cuore.augura unsereno a tutti». Evidente, anche se soltanto accennato, il riferimento all'abbraccio ideale esteso anche a chi non c'è più. Il nuovo spot di ...