Pier Silvio Berlusconi protagonista dello spot Mediaset di Buon Natale – Video

Leggi su davidemaggio

(Di giovedì 21 dicembre 2023) Gli AuguriNell’anno in cuiha perso il proprio fondatore, l’azienda ha deciso di augurareai telespettatori con unodiverso da quelli abituali. Non ci riferiamo al promo “l’amore non ha bisogno di parole” in rotazione nei giorni scorsi bensì a quello che vedrà. Per la prima volta, a porgere l’augurio al pubblico è direttamente la voce dell’Amministratore delegato: «Perabbracciate tutte le persone che amate. Abbracciate chi è vicino e anche chi è sempre e comunque nel vostro cuore.augura unsereno a ...