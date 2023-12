Picanello | poteva spostarsi solo per lavorare e invece spacciava | arrestato 44enne

Leggi su dayitalianews

(Di giovedì 21 dicembre 2023) Pubblicato il 21 Dicembre, 2023 Continua incessante l’azione di prevenzione e contrasto all’illegalità diffusa e, in particolare, al fenomeno dello spaccio di droga, ulteriormente potenziata nell’ambito dell’Operazione “Natale Sereno”. In tale contesto, il personale del Nucleo Operativo della Compagnia di Piazza Dante, haun, pregiudicato catanese, per “detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio”. In particolare, l’attività info-investigativa portata avanti dai militari, ha indotto gli stessi a rivolgere la loro attenzione verso l’uomo, a loro già noto per pregresse vicende giudiziarie per reati in materia di droga che si ipotizzava avesse ripreso a spacciare nonostante fosse sottoposto una misura cautelare con obblighi. Per alcuni giorni, i suoi movimenti sono stati monitorati, in maniera “discreta e a ...