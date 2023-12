Piazza Bellini | sorpreso a cedere droga | arrestato

Leggi su puntomagazine

(Di giovedì 21 dicembre 2023). La Polizia di Stato ha tratto in arresto un 26enne gambiano Nello scorso pomeriggio, i Falchi della Squadra Mobile, nell’ambito di servizi all’uopo predisposti, nel transitare in, hanno notato un uomo che cedeva qualcosa ad una persona, in cambio di una banconota. I poliziotti, prontamente intervenuti, hanno bloccato l’indagato trovandolo in possesso di 28 involucri di marijuana del peso di 28 grammi circa, 2 pezzi di hashish del peso di 1 grammo circa e 190 euro, evidente provento dell’attività delittuosa mentre, l’acquirente è era in possesso di 2 involucri di marijuana del peso di 2 grammi circa. Pertanto, il 26enne, con precedenti di polizia anche specifici, è finito in manette per detenzione illecita ...