(Di giovedì 21 dicembre 2023)è stata inserita per la prima volta nel Dow Jones Sustainability World Index e per il quarto anno consecutivo nel Dow Jones Sustainability North America Composite

Ferrari e Philip Morris International, partner dal 1973, aprono un nuovo capitolo del loro storico rapporto: Ferrari E-Lab, in collaborazione con Philip Morris International

Zero emissioni nel 2030: lo sprint sostenibile di Ferrari

Tra le sinergie storiche quella con Philip Morris International. Le due aziende rafforzano il loro legame con E-Lab, una partnership mirata ad esplorare soluzioni tecnologiche di elettrificazione

Philip Morris International inclusa nel Dow Jones Sustainability World Index

Philip Morris International Announces Senior Global Communications Leadership Changes

Moira Gilchrist named Chief Communications Officer; Marian Salzman appointed SVP & Chief Corporate Citizenship Officer