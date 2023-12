Pg Bono | “Legge bavaglio? Un autogol”

Leggi su italiasera

(Di giovedì 21 dicembre 2023) (Adnkronos) – “Laappena approvata dalla Camera, da qualcuno chiamata’ per le limitazioni alla libertà di stampa, che sancisce il divieto di pubblicazione integrale o per estratto dell’ordinanza di custodia cautelare fino al termine delle indagini preliminari, oppure fino alla conclusione dell’udienza preliminare, è un, poiché sacrifica il diritto di cronaca senza soddisfare il principio di presunzione di innocenza fino alla condanna definitiva”. Lo ha detto il sostituto procuratore generale di Caltanissetta Gaetano, a margine della presentazione del suo libro “Meglio Separate – Un’inedita prospettiva sulla separazione delle carriere in magistratura” a Enna. All’evento, organizzato dalla Camera penale e dall’Ordine degli avvocati di Enna e moderato dall’avvocato ...