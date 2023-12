Pesante attacco di Basciano contro due conduttori | “Faccio una diffida Sparate cavolate!”

Leggi su biccy

(Di giovedì 21 dicembre 2023) Alessandroon fire su Instagram e Threads. L’ex gieffino, corteggiatore e tentatore ha pubblicato unrivolto ai duedi Casa Chi, Azzurra Della Penna e Valerio Palmieri. Ma andiamo per gradi e… In una delle ultime puntate di Casa Chi Azzurra, Valerio e Sophie hanno ospitato Mirko Brunetti, che ha fatto una battuta alla Codegoni: “Se penso a Perla e Greta? No, penso a me e forse da stasera anche a te Sophie“. Valerio Palmieri ha subito fatto una battuta all’ospite: “Lui è single ed è un bravo ragazzo e sa anche mettere Rai Yoyo. Conosce tutti i canali per bambini. Non vuoi invitare la nostra Sophie a cena?“. E proprio queste frasi hanno fatto infuriare. Ildi Alessandro. Dopo la ...