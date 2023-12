Perché tutti odiano Djokovic | rumors pesantissimi | nel circuito gira una voce

Leggi su liberoquotidiano

(Di giovedì 21 dicembre 2023) Che Novaksia il tennista più vincente di sempre è un fatto. Che sia uno dei tennisti meno amati di sempre, anche questo è un fatto. Il suo 2023 è stato l'ennesimo anno in cui ha ribadito la leadership delmondiale, ha aggiunto altri 3 Slam al suo palmarés (Australian Open, Roland Garros e US Open) e vinto le Finals di Torino. Ciò non basta ad aumentare il gradimento su di lui e, a dare una spiegazione delciò accada, ci prova l'ex-tennista francese Jo-Wilfried Tsonga. Lo ha fatto all'interno del podcast “Génération Do It Yourself”, nel quale ha parlato proprio del campione serbo: “alcune persone? Penso che ci sia stato un periodo in cui non voleva essere se stesso, voleva essere Federer o Nadal. Forse avrebbe dovuto rimanere se stesso ...