Perché PornHub è stato definito VLOP dalla Commissione UE se non raggiunge i 45 milioni di utenti al mese?

(Di giovedì 21 dicembre 2023)pagina ufficiale della Digital Strategy dell’Unione Europea si evince questa definizione di piattaforma(Very Large Online Platform), che riportiamo in maniera testuale: «Il DSA classifica le piattaforme o i motori di ricerca che hanno più di 45dialnell’UE come piattaforme online di dimensioni molto grandi () o motori di ricerca online di dimensioni molto grandi (VLOSE)». Il riferimento ai numeri dialè fondamentale e – dunque – se cerchiamo di comprendereè un, la risposta dovrebbe essere univoca. La piattaforma – così come Stripchat e XVideos, che sono state inserite allo stesso modo sotto la lente d’ingrandimento dell’UE – ...