Perché la nuova legge Usa sulla sorveglianza può essere un ponte con l’Ue

(Di giovedì 21 dicembre 2023) Dopo le tensioni politiche sul National Defense Authorization Act, il Congresso degli Stati Uniti si è dato tempo fino a metà aprile per decidere se estendere o meno la controversa Section 702 del Foreign Intelligence Surveillance Act, strumento che conferma la centralità in questa era della signals intelligence. Di che cosa si tratta Come spiegato recentemente su queste pagine, è unache autorizza la raccolta, l’uso e la diffusione di contenuti di comunicazioni elettroniche da fornitori di servizi Internet statunitensi (come Google, Facebook e Microsoft) o che viaggiano attraverso la backbone (letteralmente: spina dorsale) di Internet (con la collaborazione forzata di operatori di telecomunicazioni statunitensi come AT&T e Verizon). A differenza della“tradizionale” secondo il Foreign Intelligence Surveillance Act, la Section ...