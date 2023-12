“Per sempre tua” Fiori d’arancio al Grande Fratello | sposati in un posto da sogno

Leggi su caffeinamagazine

(Di giovedì 21 dicembre 2023) A poco dal secondo compleanno della figlia arriva anche il matrimonio: l’ex concorrente delha pronunciato il fatidico Sì. La notizia arriva da Instagram, dove la neo sposa ha condiviso con i follower una gallery del suogiorno. Le nozze in una location da: sono state celebrate alle isole Fiji. “I’ll be yours forever, baby…“, ovvero “Sarò pertua, piccolo…“, la didascalia del post che quindi arriva da lontano. Anche lei vive lontano. Finita l’esperienza in tv, al reality show di Canale 5, non ha proseguito la strada nel mondo dello spettacolo. All’epoca 28enne, una volta uscita dalla famosa porta rossa, confessò che non avrebbe voluto replicare l’avventura sul piccolo schermo. Si è poi trasferita in Australia, dove attualmente lavora come digital marketing manager ...