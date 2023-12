Per la Giunta delle immunità l’incarico di Gasparri in Cyberealm compatibile con il mandato parlamentare

Tempo di lettura: 2 minutiLa Giunta comunale, presieduta dal sindaco Mastella, ha dato via libera stamane all’adesione alla modalità semplificata ... (anteprima24)

Latina – approvata una delibera di giunta per avviare una serie di interventi volti al recupero ed alla riqualificazione dei borghi . “La nostra ... (temporeale.info)

Bilancio Regionale - Tidei (Iv) : “Per Civitavecchia zero investimenti e nessuna strategia da parte della giunta Rocca”

Civitavecchia, 12 dicembre 2023 – “Nel primo Bilancio dell’era Rocca in discussione in questi giorni, non si intravedono strategie di sviluppo di ... (ilfaroonline)