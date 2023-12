Per il Pd è tempo di bilanci | De Bernardis | “Destra litigiosa | noi al lavoro per la sfida elettorale del 2024?

Leggi su bergamonews

(Di giovedì 21 dicembre 2023) Bergamo. Mesi intensi e scelte difficili, che hanno permesso al Pd di trovare la candidata sindaca del centrosinistra con largo anticipo rispetto agli avversari. Elena Carnevali non sarà la sola candidata dei Dem, ma di una coalizione che già oggi risulta essere più ampia di quella che sostenne il sindaco uscente Giorgio Gori. “Mentre il centrosi vorrebbe spartire le candidature in maniera quasi asettica e con meccanismi lontani dal radicamento con il territorio, il centrosinistra, che ha a cuore Bergamo e i suoi cittadini, è alper costruire una proposta in grado di raccogliere quanto di buono seminato in questi dieci anni e capace di rispondere alle nuove necessità che sono emerse e stanno emergendo nel– anche dimostrando di essere capace di correggere e migliorare grazie all’ascolto continuo della cittadinanza”. ...