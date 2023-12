“Per essere felice” è il nuovo singolo di Emanuela Ierardi

Leggi su laprimapagina

(Di giovedì 21 dicembre 2023) Dal 22 dicembre 2023 sarà disponibile su tutte le piattaforme di streaming digitale “Per”, ildi. “Per” è un brano che racconta la vita quotidiana dell’artista in tutte le sue sfumature, con una lettura vera, cruda ma anche un po’ romantica e speranzosa. Descrive tutte le sue contraddizioni e particolarità, pensando che molte altre persone possano identificarsi in esse. In fondo, il valore della musica è concepito come qualcosa che ci fa sentire tutti più compresi e vicini. La giornata inizia con il risveglio al mattino e l’apertura della home di Instagram per leggere le notizie degli altri o del mondo, tralasciando spesso la lettura delle proprie emozioni. L’ipocondria spinge l’artista ad ...