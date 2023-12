“Penso di amarti” Dichiarazione al Grande Fratello | scatta il brindisi | “Voi bellissimi insieme”

Leggi su tuttivip

(Di giovedì 21 dicembre 2023) Mentre centinaia di migliaia di telespettatori sono con il fiato sospeso per via dell’abbandono forzato del2023 da parte di Beatrice Luzzi, alcuni di questi cercano di distrarsi parlando di uno dei suoi più cari amici e alleati lì dentro. Vittorio Menozzi e il suo palese feeling con Federico Massari. News. Una lunga serie di fan è entusiasta dell’amicizia, a detta praticamente di tutti fuori come dentro lo spiato appartamento di Cinecittà ‘speciale’, nata tra Vittorio Menozzi e Federico Massari. Il bel modello, come il 22enne tra l’altro, appena entrato al2023 non si è più separato da lui. Le loro tenerezze. “di”.alProprio l’amica e compagna di ...