Pensare a una zootecnica sostenibile è possibile?

Leggi su linkiesta

(Di giovedì 21 dicembre 2023) L’alimentazione che i bovini ricevono negli allevamenti – non solo italiani – è spesso fonte di discussione e analisi non solo tra i grandi estimatori della carne di provenienza italiana ma anche tra aziende di produzione, lavorazione e distribuzione di questo prodotto e dei suoi derivati. Una delle aziende leader del settore in Italia, Inalca, ha realizzato a questo proposito un progetto pilota in collaborazione con Corteva Agriscience e l’Università di Milano con l’obiettivo di migliorare le performance ambientali della fase di produzione dei foraggi destinati all’alimentazione dei bovini. Corteva Agriscience è una società focalizzata sull’agricoltura e che combina innovazioni leader del settore, impegno a favore dei clienti e capacità operative in grado di fornire nuove soluzioni alle sfide più urgenti del mondo dell’agricoltura. Matteo Piombino, customer marketing manager ...