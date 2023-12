Pelle perfetta | la skincare per prepararsi al Natale 2023

Leggi su velvetmag

(Di giovedì 21 dicembre 2023) Come avere unaper: i consigli per una beauty routine studiata per le vacanze e qualche coccola extra da dedicarsi. Comealanche lato? Spesso si sottovaluta questo passaggio ma chi è abituato a prendersi cura di sé non dovrebbe trascurare anche il rituale di bellezza ideale peralle vacanze. Non è importante scegliere soltanto il maglione diperfetto o individuare il make-up impeccabile: i beauty addicted vogliono unaradiosa anche per, luminosa quanto l’albero addobbato se possibile. Ma per raggiungere questo obiettivo non è possibile chiederlo in regalo a Babbo, perché è frutto di un duro ...