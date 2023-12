Pd | Schlein | ' regalo Natale? Vorrei salario minimo' **

**Pd : Prodi 'benedice' Schlein - 'può federare centrosinistra'** Roma, 16 dic. (Adnkronos) - Quando dici 'tenerci' al Pd. Romano Prodi arriva e dà una mano ai dem e a Elly Schlein. Non solo la presenza e ... (liberoquotidiano)

**Pd : Schlein ringrazia militanti diretti a Roma - 'bellissima giornata di partecipazione'** Roma, 11 nov. (Adnkronos) - “Grazie a chi, in queste ore, sta arrivando da tutte le parti d'Italia a Roma in piazza del Popolo per dar vita a una ... (liberoquotidiano)