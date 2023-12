Patto di stabilità | europee ed equilibri nella maggioranza | ecco perché Meloni non canta vittoria

Leggi su ilsole24ore

(Di giovedì 21 dicembre 2023) Non è sfuggito che a differenza di Antonio Tajani l’altro suo vice, Matteo Salvini, ha evitato di esporsi in prima persona lasciando il compito di esprimere «soddisfazione» per l’accordo a un comunicato della Lega. Poco importa che a firmare ilsia stato il leghista ministro Economia, Giancarlo Giorgetti. La campagna elettorale per leincombe