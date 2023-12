Patto di stabilità | ecco cosa prevede “il compromesso”

Leggi su nicolaporro

(Di giovedì 21 dicembre 2023) Ieri è arrivata la svolta sulla riforma deldi. Nel corso dell’Ecofin straordinario, organizzato in video-collegamento, è stata trovata l’intesa sulfranco-tedesco, a cui ha contribuito l’Italia. Fortemente critico fino a poche prima, il governo italiano s’è detto d’accordo in nome dello “spirito di”. “È stato trovato undi buonsenso, ilè migliorativo rispetto al passato”, il commento soddisfatto del premier Giorgia Meloni. Il testo definisce regoli fiscali “più chiare e realistiche”, secondo gli attori della trattativa, con l’obiettivo di garantire investimenti e riforme. Il nuovodisi presenta come molto più complesso di quello vecchio e si pone una serie di obiettivi: in ...