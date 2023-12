Patto di Stabilità | addio austerity | le nuove regole

Leggi su liberoquotidiano

(Di giovedì 21 dicembre 2023) L'accordo sul nuovodiraggiunto ieri sera dai Paesi Ue, che sostanzialmente accoglie molte delle richieste fatte dal governo italiano mette in evidenza un fatto di non poco conto: se vai in Europa col cappello in mano non porti a casa nulla; al contrario se ci vai facendo rispettosamente valere le tue ragioni trovi interlocutori disposti ad ascoltarti e ad assecondarti. Questa, a ben vedere, è anche la principale differenza tra i governi di centrosinistra che ci hanno condannato alla famigerata “austerità” e quello di centrodestra che ha portato a casa undi«più realistico», come l'ha definito Giancarlo Giorgetti, ministro dell'Economia e uomo di raccordo con gli altri governi europei. È stato lui nelle scorse settimane a tenere duro nelle trattative e a non cedere alle pressioni che ...