Parliamo tanto di patriarcato Poi | chi travolge Elodie

(Di giovedì 21 dicembre 2023) È sempre un amarissimo sapore di sale perDi Patrizi. Prima la bordata di Gino Paoli, che ispirò con il suo capolavoro il cult Sapore di mare dei Vanzina, anno di grazia 1983. Quindi Eleonora Giorgi, protagonista del secondo capitolo di quella pellicola. Entrambi protagonisti di uno scontro generazionale con la audace popstar dei tormentoni Due e Fari spenti. «Ieri avevamo Mina e la Vanoni, oggi emergono le cantanti che mostrano il c**o», lamentava via Corsera qualche giorno fa il brusco cantautore genovese., mai citata, non l'aveva presa benissimo: «Ci sono artisti che hanno scritto capolavori, ma nella vita di tutti i giorni sono delle me**e, è così. Io preferisco essere una bella persona». E tanti saluti. A riprendere in mano la polemica ci ha pensato la Giorgi, che ospite di Myrta Merlino a Pomeriggio 5, su Canale 5, non è andata ...