Papà va a comprare i regali di Natale e lascia i 5 figli a casa | torna e li trova morti Cosa è successo

(Di giovedì 21 dicembre 2023) È di cinque bambini il bilancio dell'incendio che ha devastato una villetta bifamiliare. "Non ci sono sopravvissuti", ha detto il capo della polizia, intervenuta sul posto insieme ai vigili del fuoco. L'incendio è partito dall'atrio del piano inferiore, si è propagato per le scale arrivando al piano superiore, intrappolando tutti e cinque i bambini nella camera da letto. L'incendio si è verificato sabato 16 dicembre intorno alle 17:00. I cinque bambini, che avevano 2, 4, 5, 11 e 13 anni, non sono riusciti a uscire dallae sono statiti senza vita dai vigili del fuoco una volta spento il rogo che ormai aveva distrutto la villetta.