Pamela D’Amico debutta sulle frequenze di Rai Radio 1

Leggi su lopinionista

(Di giovedì 21 dicembre 2023) ROMA – La conduttrice e cantante . Dopo il successo ottenuto da “Viaggia in Latin”, attualmente in onda su Rai Isosarà da sabato 23 dicembre, alle ore 10, anche nella squadra di conduttori che, durante le festività natalizie, terrà compagnia agli ascoltatori. “E’ una grande emozione per mere sul primo canalefonico della Rai”, ha commentato, “Sarà un’occasione per portare buona musica agli ascoltatori, che ogni giorno seguono numerosi la programmazione di1. Ovviamente il mio impegno prosegue anche su Rai IsoconViaggia In Latin, dove continuo a proporre musica e artisti della cultura musicale latino-americana, iberica e ...