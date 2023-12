Palloncini in cielo e uno striscione degli amici per l’addio a Sofia | “Sarai sempre nei nostri cuori”

Leggi su bergamonews

(Di giovedì 21 dicembre 2023) Scanzorosciate. La messa è prevista alle 15, ma già alle 14,30 il sagrato della chiesa parrocchiale di Scanzorosciate non riuscirebbe a contenere tutti i presenti, silenziosamente riuniti attorno. Glistringono uno: “nei“. Gli occhiali scuri nascondono la commozione e le lacrime dei tantissimi giovani che, forse per la prima volta nella loro vita, si confrontano con il dolore della perdita. Don Severo Fornoni, durante una toccante omelia, provare rispondere alle loro domande. “Perché la morte? Perché il dolore? Perché la sofferenza”, si interroga lo stesso sacerdote, che dice di non essersi dato risposta. “Non c’è consolazione – aggiunge -, ma ciò che può fare una comunità è mostrarsi presente. Magari in maniera fragile ...