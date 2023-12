Pallavolo | Manfredi | impianti sportivi italiani tra i peggiori

Roma, 9 ott. - (Adnkronos) - “Siamo dispiaciuti per non aver centrato la qualificazione in Brasile, penso che l'analisi del ct De Giorgi sia stata ... (liberoquotidiano)

Milano, 21 nov. - (Adnkronos) - "Come prima cosa voglio dire e ribadire che le nazionali azzurre sono un patrimonio non solo della federazione ma per ... (liberoquotidiano)

'Siamo stati matti a organizzare gli scorsi Europei seniores in nove città italiane - ha aggiunto- nei palazzetti abbiamo dovuto costruire sale hospitality, sale stampa e altro, il ......presso la sede federale la consueta conferenza stampa di fine anno del presidente Giuseppe... Si è partiti con il bilancio dei Campionati Europei difemminili e maschili per poi ...In un’accorata conferenza stampa (foto) è stato Eugenio Gollini, avvocato nominato da Fipav Modena per la difesa, ex presidente provinciale ed ex consigliere Fipav nazionale dimessosi in aperta ...Il presidente Manfredi ha toccato molti argomenti nella conferenza di fine anno. Tra i temi anche gli investimenti destinati alle squadre nazionali di pallavolo, sitting volley e beach volley e a sost ...