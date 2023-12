Pallanuoto | Settebello a Ostia e poi Malta in vista dei Campionati europei 2024

Leggi su sportface

(Di giovedì 21 dicembre 2023) Al termine dalla Sardinia Cup ilsi trasferisce a, presso il Centro Federale, Polo Acquatico Frecciarossa, e successivamente a, per proseguire gli allenamenti collegiali e ultimare la preparazione indei, in programma a Zagabria e Dubrovnik dal 4 al 16 gennaio. La squadra azzurra, guidata dal commissario tecnico Alessandro Campagna, si radunerà ail 26 dicembre e l’indomani partirà per, dove sarà impegnata nel Torneo 4 Nazioni pre-Europeo, in scena dal 28 al 30 dicembre. La partenza per la Croazia, invece, è preil 2 gennaio. I giocatori convocati persono: Jacopo Alesiani, ...