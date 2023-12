Pallanuoto | Sandro Campagna | “Importante vincere ai rigore | devono sentire il battito cardiaco aumentare”

(Di giovedì 21 dicembre 2023) L’Italia ha vinto la Sardinia Cup, torneo amichevole dimaschile andato in scena a Cagliari. Il Settebello ha sconfitto il Montenegro nel match decisivo, dopo le vittorie ottenute contro Francia e Australia nei giorni scorsi. Gli azzurri si sono imposti ai rigori per 9-8, con la parata decisiva di Nicosia sul mancino Ukropia. Il CTha analizzato l’incontro attraverso i canali federali: “Una partita di un’intensità pazzesca, nonostante le due squadre siano stanche e lo si vede dalla qualità del tiro, per nulla preciso, sintomo del fatto che stiamo lavorando forte. Devo dire però che dal punto di vista dell’intensità del gioco siamo stati bravi perché non siamo andati sotto nonostante la sofferenza emotiva, che conta tantissimo in questi tornei“. Il tecnico ha poi proseguito: “Una partita del genere è molto più ...

