Pallanuoto | l’Italia conquista la Sardinia Cup! Il Settebello piega il Montenegro ai rigori

Leggi su oasport

(Di giovedì 21 dicembre 2023) Ilvince il Torneo 4 Nazioni –Cup, torneo propedeutico ad Europei e Mondiali di: a Cagliari, nella terza ed ultima giornata,supera ilai tiri di rigore per 9-8 dopo il 5-5 dei tempi regolamentari nel match che valeva il successo nella manifestazione. Nell’altra sfida di giornata l’Australia supera per 11-9 la Francia e chiude la manifestazione al terzo posto, lasciando ai transalpini l’ultima piazza. Nel primo quarto le due squadre si studiano, il gioco langue e le difese prevalgono sugli attacchi anche in inferiorità numerica, tanto che la frazione si chiude sullo 0-0. Nel secondo parziale èa sbloccare lo score, con la rete di Presciutti con l’uomo in più, ma subito ilimpatta con Perkovic. I ...