Palermo | sparatoria fuori da discoteca | morto un 22enne Due fermi

(Di giovedì 21 dicembre 2023) Un giovane di 22 anni, Rosolino Celesia, èdopo essere stato ferito con colpi di pistola in via Pasquale Calvi anel corso di una lite scoppiata verso le tre di notte. Trasportato nell'ospedale al Civico, èsubito dopo il ricovero. La Procura di, diretta da Maurizio de Lucia, ha disposto il fermo di due fratelli di 17 e 22 anni coinvolti nell'inchiesta. Il minorenne è accusato di omicidio, il fratello maggiore di detenzione illegale di arma da fuoco. Tra la vittima e i due fratelli i rapporti sarebbero stati tesi da tempo: i tre avrebbero partecipato un mese fa ad una rissa.

La passione per il calcio, le esperienze al Torino e al Trapani, poi il passaggio ai dilettanti. Rosolino Celesia, il 22enne ucciso a colpi di arma

Lutto nel mondo del calcio: ucciso un ex Torino e Palermo a 22 anni

Il mondo del calcio è costretto a piangere ancora una vittima, anche questa giovanissima: addio all'ex difensore di Palermo e Torino.