Palermo | rissa nel locale e poi sparatoria fuori dalla discoteca | muore 22enne

Leggi su teleclubitalia

(Di giovedì 21 dicembre 2023) È morto in ospedale Rosolino Celesia, ilrimasto ferito in unaavvenuta, in via Pasquale Calvi.dopo unaLa vittima sarebbe prima rimasta coinvolta in unanellaNotr3, in via Pasquale Calvi, vicino ai bagni. Poi la discussione L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.