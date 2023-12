Palermo | omicidio Celesia | Prefetto ' più controlli e più misure di contrasto'

Leggi su liberoquotidiano

(Di giovedì 21 dicembre 2023), 21 dic. (Adnkronos) - Aumentano idelle forze dell'ordine e ledicontro quanti si rendono protagonisti di atti violenti in città. Sono leconcordate oggi nel corso del comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica presieduto dal, Massimo Mariani. "In relazione al gravissimo episodio di violenza avvenuto la scorsa notte in cui è rimasto ucciso il giovane Rosolino, a seguito di una rissa in discoteca, è stato concordato - dice la prefettura - di potenziare la sinergia già esistente, aumentando l'attività di coordinamento tra le forze dell'ordine, l'amministrazione comunale e gli esercenti dei locali del capoluogo, in un'ottica di collaborazione virtuosa ed incisiva. Saranno potenziati i servizi "alto ...