Palermo | Bonanno Dc | ' Strumenti straordinari per contrastare questa emergenza

Leggi su liberoquotidiano

(Di giovedì 21 dicembre 2023), 21 dic. (Adnkronos) - "La misura è ormai colma, si è superato ogni limite. Di fronte a problemi ed eventi, servono misure efficaci ed interventi". Lo dichiara Domenico, capogruppo della Democrazia Cristiana in Consiglio comunale a, dopo l'omicidio avvenuto in via Pasquale Calvi. "non è mala movida ma vera e propria criminalità. Vado oltre perché ritengo ci si trovi di fronte, non ad atti criminali estemporanei, ma ad un vero e proprio disegno che mira a destabilizzare il clima in città. Occorre, intanto, che la politica recuperi un clima di serenità e sobrietà, e non mi riferisco soltanto ai gesti plateali di alcuni colleghi, ma anche agli atteggiamenti ostruzionistici di chi, dietro le quinte, strumentalmente vuole far slittare ...