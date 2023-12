Ostia Antica | riapre al pubblico il Serapeum

Leggi su ilfaroonline

(Di giovedì 21 dicembre 2023), 21 dicembre 2023 – Da oggialil, il santuario di Serapide all’interno della città romana di, dopo un lungo intervento di restauro condotto dalla squadra Ales in forza al Parco archeologico. Ilfa parte di un intero complesso che comprende anche il caseggiato di Bacco e Arianna a nord e un secondo edificio a sud, trasformato in età tarda in una domus, che avevano sia funzioni legate al culto esercitato dai sacerdoti di Serapide che funzione residenziale e di ospitalità. Il culto di Serapide, divinità egiziana ellenistica, si diffuse nel mondo romano in associazione al culto di Giove. Atrova la sua sede di culto in un’area periferica della città, nella Regio III, in una traversa di via della ...