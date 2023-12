Oscar 2024 | “Io Capitano” di Matteo Garrone entra nella shortlist

Leggi su open.online

(Di giovedì 21 dicembre 2023) Iocontinua la corsa verso gli. Il film dito infattidei 15 migliori film internazionali. Lo ha reso noto l’Academy sul proprio sito. La commissione aveva scelto la pellicola del regista romano da una lista di 12. Il prossimo appuntamento per l’odissea dei due giovani senegalesi che, di nascosto dalle loro famiglie tentano il viaggio verso l’Italia attraverso la Libia e il Mediterraneo, è per il 23 gennaio quando verranno annunciate le nomination. La cerimonia di premiazione si terrà poi a Los Angeles in California il 10 marzo. Dopo essere stato premiato alla Mostra del cinema di Venezia per la miglior regia, il film è stato inoltre candidato ai Golden Globes ...