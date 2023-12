Osaka, Kerber e non solo: quanti ritorni illustri nel 2024 WTA

Oltre a, l'altro atteso ritorno per il 2024 è quello di Emma Raducanu , la stellina che dopo l'incredibile titolo allo Us Open del 2021 non è riuscita a confermarsi a certi livelli, ...

Nel circuito WTA il 2024 sarà l’anno delle possibili conferme: di Iga Swiatek, che si è ripresa il numero uno del ranking dopo averlo ceduto ad ...

Australian Open 2024: Date, UK start times, seeds and how to follow – Rafael Nadal and Emma Raducanu set for injury returns in Grand Slam

Caroline Wozniacki has been awarded a wild card after coming out of retirement while former champions Naomi Osaka and Angelique Kerber are poised for comebacks as well. Emma Raducanu will also hope to ...