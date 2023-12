Oroscopo Paolo Fox venerdì 22 Dicembre 2023 | Cancro distratto

Leggi su zon

(Di giovedì 21 dicembre 2023) L’diFox per oggi,22Ariete Organizzati al meglio anche perché in amore sei forte. Le tue sfide sono quasi vinte. Toro Non ti senti compreso dagli altri. Non sai se cambiare tutto. In amore sei incerto sul da farsi. Gemelli Le stelle vi aiutano: ti senti meglio e puoi ricevere una notifica importante.Cerca di evitare le spese eccessive. Ultimamente sei. Bene in amore. Leone Sei deluso da chi finge di esserti vicino: ci vuole chiarezza. Vergine Parlare con una persona di un certo problema può aiutarti a capirlo meglio. Bilancia Cielo favorevole per quanto riguarda l’amore: combatti la malinconia. Scorpione Segui con cura i rapporti familiari. Oggi ti sentirai molto ...